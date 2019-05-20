Bursa'da Ramazan bir başka güzel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında düzenlediği Şehr-i Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Bursalılar, ramazanın manevi atmosferini doyasıya yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin “Şehr-i Ramazan” etkinlikleri, 11 ayın sultanı ramazan akşamlarına ayrı bir renk katıyor. Kültür Sanat Daire Başkanlığı koordinesinde ve Bursa Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikler, ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyenleri Merinos Park'ında buluşturuyor. Rahmet ayının ikinci hafta sonu Merinos Park'a kurulan dev çadırda yine birbirinden renkli programlar vardı. Teravih namazı öncesi Hüseyin Goncagül ve ekibi Tulûat Tiyatrosu ile miniklerin neşesi olurken, ikilinin renkli doğaçlamaları büyükleri de güldürdü. Park alanına kurulan oyun parkurları ve lunaparkta ise çocuklar gönüllerince eğlendi.

Tasavvuf Müziği'nin güçlü sesi Demirci, seslendirdiği seçkin eserlerle kulakların pasını silerken pazar akşamı sahneye Mustafa Özcan Güneşdoğdu çıktı. Teravih namazının ardından sahne alan Güneşdoğdu sevenlerine unutamayacakları bir ramazan akşamı yaşattı.

İncirli'de sohbet Harmancık'ta tiyatro

İncirli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ise İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, gönül sohbetleri ile Bursalılar ile buluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ramazan'a özel ‘Arslan Bey'in Kerimesi' oyunuyla Harmancık ilçesinde sahne alırken, Hançerli Medresesi Kültür Merkezi ile Karagöz Müzesi'ndeki Karagöz-Hacivat gölge oyunları Ramazan akşamının neşesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinliklerinde gençleri de unutmuyor. Yazdığı kitaplar ve verdiği seminerlerle adından sıkça söz ettiren Yazar- Neyzen Hakan Mengüç, Görükle Gençlik Merkezi'ndeki söyleşi ile gençlerle buluştu. Mengüç'ün Sufi Felsefesi, tasavvuf üzerine sohbeti ve eşsiz ney dinletisi ile gerçekleştirdiği program gençlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin kişisel gelişim alanında sosyal medyada en çok takip edilen yazarlarından biri olan Mengüç, pozitif düşüncenin insan hayatına etkileri ile bir neyin yapılış evrelerinin tasavvuf düşüncesindeki manalarına değindi. Mevlana'dan kıssalar paylaşan ve kendisini gençlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Mengüç, söyleşinin sonunda mini bir ney dinletisi ile de gönülleri fethetti.