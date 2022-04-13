Bursa'da ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor

Tasavvuf müziğinin önemli isimlerinin ilahi ve kasideler seslendirdiği programlara, Bursalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, ramazan ayının manevi atmosferine ayrı bir anlam katıyor. Şehrin çeşitli noktalarında birbirinden farklı programlar sürerken, tasavvuf müziğinin değerli isimleri Bursalılar için sahne alıyor. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' adlı konser ve söyleşi programları, Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak devam edecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlar çerçevesinde Sedat Anar ve Eşref Ziya Terzi sahne alırken, Metin Çakar'ın kum sanatıyla yaptığı birbirinden güzel resimler ilgi gördü.

'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' programı

17 Nisan Mustafa Demirci konseri

20 Nisan Bahadır Yenişehirlioğlu söyleşisi

29 Nisan Resul Aydemir konseri

30 Nisan Ömer Karaoğlu konseri