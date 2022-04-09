Bursa'da ramazan gecelerinde tiyatro gösteri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, en güzel oyunlarından biri olan ‘Arslan Bey'in Kerimesi' ile ramazan ayında da ilçelerde sanatseverlerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ramazan ayının başlaması ile ‘Arslan Bey'in Kerimesi' adlı oyunla ilçeleri gezmeye başladı. Orhangazi ve Kestel'de vatandaşlarla bir araya gelen sanatçılar, eğlenceli oyunla izleyenleri kahkahaya doyurdu. ‘Arslan Bey'in Kerimesi' oyunuyla geleneksel Türk tiyatrosunun komik kahramanları ilçelerde yaşatılıyor. İlçe sakinleri neşeli bir ramazan gecesi geçirirken, sanatçılar başarılı sahne performanslarından dolayı alkışlarla ödüllendirildi. Şehir Tiyatrosu sanatçıları, turne çerçevesinde gösterilerine Gemlik, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ile devam ediyor.

“Arslan Bey'in Kerimesi”

Kavuklu her daim işsizlikten şikayetçidir. Rastladığı Pişekar tarafından Arslan bey'in konağına uşak olarak yerleştirilir. Bu arada mahalleye henüz yerleşen Elmas adlı genç kız işlerine yardımcı olmaktadır. Ama Kavuklu bu. Yine duymaması gereken şeyleri duyacak, karışmaması gereken işlere karışacak, bir süre sonra da her şeyi birbirine dolandıracaktır. Ama bu kez olaylar kavuklunun altından kalkamayacağı kadar karışıktır. Derken kimsenin beklemediği bir gerçek açığa çıkar”

Şehir Tiyatrosu ramazan programı

9 Nisan Cumartesi - Gemlik Ramazan Sokağı (Yıkılan Endüstri Meslek Lisesi Alanı)

14 Nisan Perşembe - Orhaneli Hüsniye Çağlayan Ortaokulu

19 Nisan Salı - Mustafakemalpaşa Belediye Düğün Salonu