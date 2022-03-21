İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 6 liradan satılacak.

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa'da 6 liradan satılacak.


Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı.


Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 9 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 2 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ'ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı.


Bursa'da geçen yıl 200 gram pide 2 liradan satışa sunulurken, 420 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.