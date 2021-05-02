İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da rekor sıcaklık bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı.

Ü ç haftalık kısıtlamanın ilk pazar gününde Bursa'da sıcaklık rekoru bekleniyor. Verilere göre bu zamana kadar 2 Mayıs tarihinde yaşanan en yüksek sıcaklık 31,6 olarak ölçülürken, bugün termometrelerin en yüksek 33 dereceyi göstermesi bekleniyor. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 37 dereceyi bulacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün Bursa parçalı bulutlu sıcaklığın ise en yüksek 33, en düşük 16 derece olması bekleniyor. Yarından itibaren çarşamba gününe kadar sıcaklıklar 11 derece azalarak 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

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