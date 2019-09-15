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Bursa'da 'Roket'ten kaçamadılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna, uyuşturucu dedektör köpeği ’Roket’ damgasını vurdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna, uyuşturucu dedektör köpeği 'Roket' damgasını vurdu.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürekli yapmış olduğu uyuşturucu madde ticareti ile mücadele operasyonlarına uyuşturucu dedektör köpeği Roket damga vurdu. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin Gürsu'da bulunan evine uyuşturucu dedektör köpeği Roket ile şafak baskını düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler, ikamette bulunan H.Ö. ve H.T. isimli iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İkamet ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise, satışa hazır halde bin 115 gram metamfetamin, 360 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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