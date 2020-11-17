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Bursa'da Roma döneminden kalma 465 sikke bulundu

Bursa’da Roma döneminden kalma 465 adet sikke ele geçirildi.

Bursa'da Roma döneminden kalma 465 adet sikke ele geçirildi.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, tarihi eser varlıkların korunması, kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi kapsamında yapılan çok yönlü çalışmalarda Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda Ü.T. isimli şahıs gözaltına alındı.


Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramalarda ise, 4. yüzyıl Doğu Roma Dönemine ait 465 adet sikke ele geçirildi.


Şüpheliye 2863 Sayılı Kanun kapsamında adli tahkikat yapıldı.

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