Bursa'da ruhsatsız düğün salonu yıkıldı

Belediye ekipleri, Panayır Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak düğün salonunu yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin çehresini bozan ve güvenlik açısından tehlike oluşturan, kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Panayır Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan düğün salonu, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.