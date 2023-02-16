Bursa'da ruhsatsız silah bulunan 3 kişi hakkında tahkikat başlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ruhsatsız silah bulunduran 3 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Edilen bilgilere göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelenilen 2 aracın durdurulması üzerine araç ve içinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet 9 milimetre çapında Blow marka ruhsatsız silah ve 10 adet mermi ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurulmak suçundan G.K., A.T. ve Y.C.E. hakkında adli tahkikat başlatıldı.