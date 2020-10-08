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Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat operasyonu

Bursa’da ruhsatsız silah ve mühimmat operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 8 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 24 adet çeşitli çaplarda tabanca mermisi ve 50 adet 7,62 çapında uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.L.S. ve F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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