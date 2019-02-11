Bursa'da Rumeli gecesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tuna Mahallesi'nde düzenlenen ‘Rumeli Gecesi'nde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Tuna Folklor Eğitim Merkezi öncülüğünde düzenlenen ve Bursa'da faaliyet gösteren pek çok kültür derneğinin katıldığı ‘Rumeli Gecesi' renkli görüntülere imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tuna Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun salonunda gerçekleştirilen programa katılarak, dernek üyelerine moral verdi. Başkan Aktaş, programın organizasyonunda emeği geçen Tuna Folklor Eğitim Merkezi Başkanı Mülayim Lale'yi tebrik etti ve İstanbul'dan gelen Grup Karşıyaka'nın seslendirdiği eserleri dinledi.

Rumeli kültürünü yakından tanıdığını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'nın farklı değerleri bir arada yaşatan özellikli bir şehir olduğunu söyleyerek, “Balkanlar'dan, Makedonya'dan, Kosova'dan, farklı yörelerden gelen birçok vatandaşımız Bursa'da yaşıyor. Doğup büyüdüğümüz yerler var, bazı yörelere kendimizi ait hissediyoruz. Kültürlerimize sahip çıkalım ama bizim Türk bayrağımız var. Bu geceler birliğimizi ve beraberliğimizi daha da yoğun hissettiriyor ve bağlarımızı güçlendiriyor” diye konuştu.