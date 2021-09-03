Bursa'da rüzgâr minareyi beşik gibi salladı

Bursa'da aralıklarla esen rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. İnşaat hâlindeki bir caminin minaresinin beşik gibi sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da aralıklarla şiddetini artıran rüzgâr yüksek ve açık kesimlerde etkili oldu. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde inşaat hâlindeki caminin minaresini görenlerin yüreği ağızlarına geldi. Beşik gibi sallanan minare saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.