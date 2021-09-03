İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da rüzgâr minareyi beşik gibi salladı

Bursa’da aralıklarla esen rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da aralıklarla esen rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. İnşaat hâlindeki bir caminin minaresinin beşik gibi sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bursa'da aralıklarla şiddetini artıran rüzgâr yüksek ve açık kesimlerde etkili oldu. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde inşaat hâlindeki caminin minaresini görenlerin yüreği ağızlarına geldi. Beşik gibi sallanan minare saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.