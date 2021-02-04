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Bursa'da sadaka kutusunu çalan hırsız kameraya yansıdı

Bursa’da bir pastaneye giren hırsız kasanın boş olduğunu görünce sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı.

Bursa'da bir pastaneye giren hırsız kasanın boş olduğunu görünce sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün Bursa'da bulunan bir pastanede meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, pastanenin kapısını açan hırsız içeri girdi. Daha sonra kasa ve çekmeceleri kurcalayan hırsız para ve değerli eşya bulamayınca tezgahta duran sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı.


Sabah saatlerinde dükkana gelen iş yeri sahibi polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelini belirledi. Ekipler şüpheliyi arama çalışması başlattı.

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