Bursa'da şafak vakti cami soygunu kameralarda

Bursa'da, sabah namazında cemaat namaz kılarken sadaka kutusunu söküp içindeki paraları çalan hırsız kameralara yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul bir kişi caminin avlusunda bulunan sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı. Cami görevlisi sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkâli tespit edilen şüpheli her yerde aranıyor.