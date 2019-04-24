Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Bursa'da narkotik dedektifleri tarafından yapılan şafak baskınında uyuşturucu ticareti yapan dört kişi yakalanırken, bir kişi de tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından belirlenen ikametlere yapılan şafak baskınında 4 kişi gözaltına alınırken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkametlerde yapılan aramalarda, 542 gram esrar, satışa hazır 45 gram kannabinoid, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 1070 lira nakit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Y.B., S.Z., Ö.Y. ve Y.T. adliyeye sevk edilirken; M.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.