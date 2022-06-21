Bursa'da sağanak etkili oluyor

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanağın, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların gece boyu devam edeceği öğrenildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, salı günü sabah ilk saatlerinden itibaren Bursa genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışların gece boyu devam edeceği öğrenildi.