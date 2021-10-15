Bursa'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede doluya dönüştü. Dolu yağışı, sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı ağaçlar yola devrildi. Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan kaçmak için iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış ve yoldaki su birikintileri sebebiyle araç sürücüleri de zorluk yaşadı. Otomobillerin sileceklerinin sağanak yağışta fayda etmediği ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu hayatı felç ederken daha sonra etkisini yitirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olası su baskınlarına karşı da 24 saat teyakkuzda olacağı belirtildi.