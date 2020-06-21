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Bursa'da sağanak ve sel uyarısı

Bursa Valiliği’nden ’Meteorolojik duyuru başlığıyla sel uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği'nden 'Meteorolojik duyuru başlığıyla sel uyarısı yapıldı.


Yapılan açıklamada ise, "İlimizde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."


Ayrıca Bursa Valiliği meteorolojik hadisenin geçerlilik periyodunun bugün saat 16.15 ile 21.00 saatleri arasında olacağını duyurdu.

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