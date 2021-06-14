Bursa'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Bursa'da aralıksız etkisini sürdüren yağmur yağışı, yolları göle çevirdi. İşe gitmek isteyen araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da dün geceden beri aralıksız yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kimi yerde dereler taştı, kimi yerde ise sokaklar göle döndü. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yolla çıkan vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Pazar alanlarında da tezgahların arası dereye döndü.

Özellikle Ankara Yolu'nda rögar kapaklarının yapraklarla dolması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şehrin doğusundaki bir çok dere taşma noktasına geldi. Sabah trafiği ise Ankara Yolu'nun yanısıra İzmir, İstanbul ve Mudanya Yolu'nda durma noktasına geldi.

Sürücüler sabah saatlerinde gitmek istedikleri noktalara bir saatte varamadılar.