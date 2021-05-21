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Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı

Bursa’da sağanak yağış sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'da sağanak yağış sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Bursa - İzmir karayolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sonucunda kayganlaşan yolda duramayan otomobil önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği kazada 7 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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