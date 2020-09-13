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Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı felç etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini sular bastı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını, yetkililerin artık önlem almasını istediler.


Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur İnegöl'de de etkili oldu. Yağmur sonrası birçok cadde ve sokak sular altına kalırken, Alanyurt Fatih Mahallesi'nde yukarıdan gelen sular bayır aşağı önüne ne kattıysa alıp götürdü. Mahallede oturanlar ise her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerin artık önlem almasını istediler. Şelale gibi akan sular birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Merkezde de durum farklı değildi. İnegöl'de birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

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