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Bursa'da sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.



Tüm dünyanın ve Türkiye'nin kabusu olan korona virüsüne karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar balkonlarına çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden “Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” ifadelerine tüm ülkeden olduğu gibi Bursa'dan da destek geldi.

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