Bursa'da sağlık çalışanlarına KBRN eğitimi verildi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çekirge Devlet Hastanesi'nde personele KBRN (kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer) farkındalık eğitimi verildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü KBRN Bölge Koordinatörleri Yıldız Yürek Bulut, Eda Karagül ve Zahit Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimde, olası KBRN olaylarında hastane çalışanlarının neler yapması gerektiği gösterildi. Eğitimler ile personelde KBRN durumları hakkında farkındalık oluşturulması hedeflenirken eğitime servis çalışanı, süpervizör hemşirelerden oluşan 55 kişi katıldı.

Eğitimde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelerin savaş, kaza veya doğal afetler sonucu ortama yayılması ile etkilenen vatandaşların hastaneye geldikleri andan itibaren hastane yönetiminin alması gereken tedbirler, sağlık çalışanlarının korunma yolları ve hastaların dekontaminasyonu (arındırma) konularında teorik eğitim verildi. Ayrıca dekontaminasyon ünitesinde sağlık çalışanlarının kullanacağı C ve D tipi koruyucu giysi ile ekipman kullanımı, hastaların yıkanmasında dikkat edilecek hususlar, kullanılacak araç ve gereçler uygulamalı olarak tanıtıldı.