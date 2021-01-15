İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da sağlık çalışanlarından aşı uygulamasına yoğun ilgi

Bursa’da korona virüs aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Bursa'da korona virüs aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.


Çin'den gelen korona virüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlarken, Bursa'daki sağlık çalışanları, aşı uygulamasının ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. İl genelindeki tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde yürütülen aşılama çalışmalarına ilk günde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı katıldı.


Korona virüsün, Türkiye'de ilk görüldüğü Mart Ayı'ndan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Ben, tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama programına katılacağına ve bu konuda örnek olacaklarına inanıyorum. Tabi salgın, sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Dolasıyla sırası gelen vatandaşlarımızın MHRS üzerinden randevularını alarak, ilgili sağlık kurumunda aşısını olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.