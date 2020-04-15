Bursa'da sağlıkçılara zengin menü

Tüm dünyada olduğu gibi salgın sürecinde Türkiye'de de sağlık çalışanları cephenin en önünde yer alarak insanlığın bir kez daha takdirini topladı. Türkiye'de insan hayatı için gösterdikleri üstün çabayla alkışlanan sağlık çalışanları için Bursalı yemek firması Begüm Referans Gıda'da menüyü zenginleştirerek jest yapıyor. Bursa'da şehir hastanesi dışındaki neredeyse tüm kamu hastanelerinin yemek ihtiyaçları Begüm Referans Gıda tarafından karşılanıyor.

Kestel'den Gürsu'ya, Üniversite'den Şevket Yılmaz'a kadar hem hastane personeli hem yatan hasta hem de refakatçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayan firma son günlerde korona virüse karşı kendi ailelerinden fedakarlık yaparak olağanüstü bir mücadeleye girişen sağlık çalışanlarına jest yapmayı ihmal etmedi.

Begüm Referans Gıda Genel Müdür Yardımcısı ve Gıda Mühendisi Teslim Temel, bu süreçte menüyü güçlendirerek sağlık çalışanlarına destek olduklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarına olması gerektiği gibi toplumda bir duyarlılık oluştu ve alkışlar onlara gitti. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Biz de firma olarak yemeği güçlendirip, menüyü zenginleştirerek onlara destek olmak istedik ve bunu gerçekleştirdik. Bu süreçte en büyük sorumluluğu sağlık çalışanları alıyor. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirler."

Firma hijyen kurallarını korona virüs salgınıyla mücadelede daha da güçlendirdi. Hastanelere öğle ve akşam yemekleri ile gece kahvaltısı hizmeti veren firma 760 çalışanını da korona virüse karşı korumak için tedbirlerini arttırdı.