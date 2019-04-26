Bursa'da sağlıkta şiddet konuşuldu

Bursa'da Özel Hayat Hastanesi tarafından aile hekimlerine yönelik sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda, sağlıkta şiddet konusunda aile hekimleri ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Özel Hayat Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sempozyum çok sayıda aile hekimi katıldı. Programı Doç Dr. Evren Dilektaşlı ve Doç Dr. Hakan Demirci yönetti. Akşam yemeğinin ardından konuşmacılar Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, Uzm. Dr. Muhittin Pekuz, Uzm. Dr. Uğur Demirci, Uzm, Dr, Yasin Kapucu, kendi alanlarında aile hekimlerini bilgilendirdi. Doç Dr. Hakan Demirci ise, sağlıkta şiddet konusunda bir konuşma gerçekleştirdi.

Sağlıkta şiddet konusuna dikkat çeken Bursa Yüksek İhtisasa Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Demirci, “Sağlıkta yaşanan şiddet konusunun sebepleri ve çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Şiddet kültürünün önüne geçilmesi gerekiyor. Çocukluktan itibaren meseleleri şiddetle halletme alışkanlığından uzaklaşmak şart. Medya bu konuda her türlü olumsuzluğu topluma yansıtmamalıdır. Çalışanların çalışma şartları ile ilgili yeni düzenlemeler gerekebilir. Yıllardır beklediğimiz sağlıkta şiddet kanunu ile caydırıcı cezalar gelmesini bekliyoruz” dedi.

Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, “Hayat Akademi bünyesinde bugünkü sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Eğitime olabildiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Aile hekimliğini de özellikle önemsiyoruz. İnsanların daha iyi hizmet alabilmesi için aile hekimliği sisteminin mihenk noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin iyileştirilerek daha iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz” dedi.

Doç Dr. Evren Dilektaşlı ise, ‘Obezite Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' ve 'Gis Kanamalar Cerrahi Yaklaşım' konusunu ele alarak, “Keyifli ve güzel bir sempozyum oldu. Umarım bu tarz faaliyetlerin devamı gelir” dedi.