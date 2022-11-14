Bursa'da sahte içki faciası...1 kişi öldü 5 kişi hastanelik oldu

Bursa'da 1 kişi daha sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı. Sahte içki sebebiyle 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bursa'da sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Sabah saatlerinde hastaneye başvuran 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise tedavi altına alındı. Kaç kişinin üretilen alkolden tükettiği bilinmezken, 1 kişi daha fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Son gelen ihbarı değerlendiren 112 Acil Servis ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Konak sokakta da 57 yaşındaki M.K.'nin zehirlendiğini tespit etti. M.K., ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.