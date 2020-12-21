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Bursa'da sahte içkiden bir kişi daha zehirlendi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlenen şahsın son dönemde Bursa'da meydana gelen sahte içki satışıyla bağlantısı araştırılıyor.


Olay saat 15:00 sularında Teleferik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Ü., sabah saatlerinde sahte içki içti. Arkadaşlarıyla teleferik mahallesinde bulunan parkta oturduğu esnada fenalaşan Özgür Ü.'nün arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansa alınıp müdahalesi yapılan Özgür Ü.'nün ilk belirlemelere göre zehirlendiği ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan şahıs 'sahte içki içtim, ölüyorum ben' demesi dikkat çekti. Öte yandan polis ekipleri de olayı ihbar eden şahıslara 'Siz de içtiniz mi? Bu işin şakası olmaz' diye uyarıda bulundu. Sahte içki içtiğini söyleyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayın ardından polis ekipleri şahsın Bursa'da yaşanan sahte içki ölümlerinin sorumlularıyla bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

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