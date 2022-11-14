Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Bursa'da sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi 9. Okul Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte içki içen Şakir Ç. (56), Erol O. (56), Necip C. (60), Kamil C. (51), Mehmet K. (57) ve Fuat İ. (49) bir süre sonra fenalaştı. Şahıslar, kendilerini iyi hissetmemelerinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan kişileri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şakir Ç. ve Erol O. hayatını kaybederken; zehirlenen 4 kişiden 2'sinin yoğun bakımda, diğer 2'sinin ise diyaliz merkezinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.