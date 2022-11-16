Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fuat İşcen, bugün hayatını kaybetti. İşcen ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıkarken, 10 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da geçtiğimiz gün, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., yabancı uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirmişti. Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren 10 kişiden 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.