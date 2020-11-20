Bursa'da sahte polisler dolandırıcılık yaptı, operasyonla yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu kişileri dolandıran 2'si bayan 5 kişi nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiyegöre, kendilerine polis süsü veren 2'si bayan 5 kişi, yabancı uyruklu kişilerin evlerine girerek, bu kişilere ait ziynet eşyaları ve paraları alarak kayıplara karıştı.

Mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca soluğu poliste aldı. Şikayet soncu harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekipleri söz konusu şahıslar ve kaçtıkları aracın plakasını belirledi. Ekipler, dolandırıcıların kullandığı otomobili Bursa Ankara yolunda hareket halindeyken tespit etti. Polislerin tüm ikazlarına rağmen otomobil durmayarak Bursa istikametine doğru kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu lastiği patlayan otomobil Şehitler Mahallesi'nde durduruldu. Araçtan kaçan 2'si bayan 5 kişi kovalamaca sonrası gözaltına alındı. 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobilleri ise çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.