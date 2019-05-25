İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da Sakal-ı Şerif heyecanı

Bursa’da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif’i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi’ne akın ederken, yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı.

Bursa'da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif'i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi'ne akın ederken, yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı.


Bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çekip o anları kaydederken, cami cemaati tekbirler eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görme imkânı buldu. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif bulunduğu yerden tekbirler ve ilahiler eşliğinde indirildi. Sakal-ı Şerif'i gören bazı vatandaşların duygulu anlar yaşadığı gözlendi.


Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza için kutusunda özenle sarılarak kaldırıldı. Millet Mahallesi Nurlu Cami İmam Hatibi Ebubekir Demirci, ilk kez Ramazan ayında Saka-ı Şerif'i sergilediklerini dile getirdi. Demirci, “İlk kez camimizde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifini sergiliyoruz. Şükürler olsun Bursa'mızın 4 bir yanından cemaatimiz geldi ve efendimizin Sakal-ı Şerifi ile buluştu. Çok güzel manevi bir atmosfer oluştu. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.