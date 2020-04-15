Bursa'da salgınla topkeyün mücadele

Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Sağlık Bakanlığı'nın şubat ayı sonunda Covid-19 rehberini yayınlamasının ardından alınan önlemler kapsamında Bursa'da da hastanelerde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Hastanelerde ilk olarak acil servis ve kliniklerde; korona virüs şüphelisi kişiyi diğer hastalardan ayırmak amacıyla önlemler alındığını ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bu önlemler hastanelerin fiziki mekânları çerçevesinde ayrı kapıdan içeri alınması ya da acil içi düzenlemelerle yapılmaktadır” dedi.

İlaçlar hastane eczanesinden

Acil servise müracaat eden hastaların öncelikle triajda bulunan sağlık personeli tarafından karşılanarak hemen ateş ve satürasyon ölçümünün yapıldığının altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı “Hastanın öksürük, solunum sıkıntısı yüksek ateş gibi bulguları korona virüsü şüphesini destekliyorsa, hasta, acil servis içerisinde oluşturulan korona virüs polikliniklerine yönlendiriliyor. Burada hekim tarafından muayenesi ve tetkikleri yapılan hastadan, gerekli görülürse sürüntü örneği alınıyor. Yatışı uygun görülen hastalar servise yatırılırken, şikâyetleri hafif olan ve evde kendini izole edebilecek durumdaki hastalar ise ayakta tedavisi düzenlenerek ve ilaçları yine hastane eczanesinden hastaya verilerek evde tedavisine başlanmaktadır” diye konuştu.

Bakanlığımız Bilim Kurulu önerisi ve rehber bilgisine göre; genel durumu iyi olan hastaların hastanede yatarak tedavi görmesine gerek olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bu durumdaki hastalar evde izlem konusunda bilgilendirilmelerinin ardından takipleri aile hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Aile hekimleri tarafından hastanın test sonucu Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden görülebilmektedir. Eğer hastanın test sonucu negatif ise, hastaya evde izolasyona devam edilmesi konusunda uyarılarda bulunulurken, sonuç pozitif ise tedavisine kaç gün devam edileceği bildirilmektedir. Hastanın genel durumunda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde ise 112 ile hastaneye gitmesi sağlanıyor” dedi.

Evde izolasyon önemli

Korona virüsü pandemisi nedeniyle test yaptırmak için hastanelere ve acil servislere başvuruların arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, “İçinde bulunduğumuz aylar mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığı bir dönem. Korona virüs ile üst solunum enfeksiyonu belirtilerinin örtüşmesi nedeniyle yoğun bir şekilde hastanelerimizin acil servis ve koronavirüs polikliniklerine başvurular oluyor. Sağlık Bakanlığımızın her akşam yaptığı açıklamalarda olduğu gibi, yapılan binlerce testin sonucunda negatif çıkan hastalarımızın sayısı, pozitif çıkanlardan kat kat daha fazla. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmadan acil servislere gelenler bazen yoğunluğun artmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden doktorlarımızın tavsiyelerine uymalı, ağır belirtileri olmayan hastalarımızın evde izolasyona dikkat etmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık çalışanlarının bu dönemde verdikleri fedakâr mücadeleye değinen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Doktorundan temizlik işçisine, hemşirelerden güvenlik görevlisine kadar on binlerce çalışanımızla sadece korona virüs ile değil, bir taraftan diğer hastalıklardan dolayı hastanede bulunan hastalarımızın da tedavisi için yoğun bir mücadele veriyoruz. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu virüsü beraber yeneceğiz ” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan istedikleri tek şeyin sosyal izolasyona dikkat etmeleri olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Kaşıkcı, insanların bu dönemde temastan kaçınması ve bireysel temizliğe azami hassasiyet göstermelerini istedi.