Bursa'da sanatsal Balkan esintileri

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı'nın yıllık programında yer alan ve uluslararası düzeyde destek verilen 2022 Balkan Esintileri Sergisi, Bursa'da sanatseverlerle buluştu.

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa'nın kültür sanat hayatına zenginlik katan Büyükşehir Belediyesi, bu kez uluslararası düzeyde desteklenen 2022 Balkan Esintileri Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisindeki serginin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ile Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi ile sanatseverler katıldı.

Kuzey Makedonyalı ressamlar Lulzime Leka Mulaku ve İsmane Mehdi'nin resimleri ile sanatçı Adem Saliu'nin dijital sanat çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin, “Belediyecilik sadece teknik işlerden ibaret değildir. Kültür, sanat ve eğitim konuları da ayrıca belediyelerin önem verdiği konulardır. Bu alanları boş bıraktığımız zaman şehrin ruhunu da kaybetmiş oluruz. Bursa gibi kültür şehrinde yaşıyorsak, sorumluluğumuz daha da artmaktadır. Bursa, aynı zamanda kültür harmanıdır. Balkan kökenli birçok vatandaşımız Bursa'da yaşamakta ve şehre değer katmaktadır. Balkanlara yönelik çok sayıda faaliyetimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Özellikle Kuzey Makedonya ile sağlam bağlarımız var. Kültür köprüleri kurmanın en iyi yolu, sanat ve edebiyatın birleştirici havasını teneffüs etmektir. Sanatın ve edebiyatın hayatı güzelleştiren bir yönü var. 2022 Balkan Esintileri Sergisi'ni Bursa'da açtığımız için mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı Behicüddin Şehabi, Bursa ile Kuzey Makedonya arasında pek çok alanda önemli işbirlikleri olduğunu belirterek, kültürel ve sanatsal etkileşimin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.