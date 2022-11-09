İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı

Bursa’nın merkez Gürsu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 8 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 8 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.


Alınan bilgiye göre, bir holdinge ait fabrikada 15.30 sularında yangın çıktı.


Yangın sebebiyle işçiler dışarıya çıkarıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 ekip yangına müdahale ediyor. İşçilerin fabrika bahçesindeki endişeli bekleyişi ise sürüyor.

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