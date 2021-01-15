Bursa'da şantaj ve tehdit iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, şantaj ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin internetten tanışarak kandırdıkları kişilere tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına aldığı B.K, G.G, S.S, D.Y, Y.B. ve E.D. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.K, G.G, S.S, D.Y. ve Y.B. tutuklandı, E.D. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, çok sayıda kişiye ait bilgilerin yer aldığı belgeler, dijital materyal, av tüfeği, bıçak, keski ve balta ele geçirilmişti. Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilerin zorla uygunsuz fotoğraflarını çektikleri, paralarını aldıkları, evleri ve araçlarının anahtarlarını kopyalayıp hırsızlık yaptıkları, kimlik ve banka bilgilerini çalarak çok sayıda telefon hattı ve kredi kartı çıkardıkları iddia edilmişti.