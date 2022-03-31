İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

Bursa’da kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla içerisinden çıktığı araç alev alev yandı.


Kaza, dün gece Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla içerisinden çıktığı kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu. Kazayı sürücü ufak sıyrıklarla atlatırken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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