Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği ‘Bursa-Saraybosna Günleri, ünlü ressam İrfan Hozan'ın eserlerinin yer aldığı resim sergisiyle başladı.

Bursa ile Balkan şehirleri arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine yönelik projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, 1972 yılından beri kardeş şehir olan Saraybosna Belediyesi ile karşılıklı kültürel faaliyetlere başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dâiresi Başkanlığı marifetiyle hayata geçirilen ‘Bursa-Saraybosna Günleri'nin ilk ayağı, Bursa'da ünlü ressam İrfan Hozan'ın resim sergisinin açılmasıyla başladı. 1-4 Eylül tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında sergiler, film gösterimleri, konserler, folklor gösterileri gibi faaliyetler yapılacak.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki resim sergisinin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Amina Dervişbegoviç, ressam İrfan Hozan, Saraybosna'dan gelen misafirler ve Bursa'daki Bosna Hersek derneklerinin temsilcileri katıldı. Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Skaka'yla görüştükleri, şimdiki Belediye Başkanı Benjamina Karic ile de faaliyete geçirdikleri bir programı başlattıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Saraybosna ile Bursa'nın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Bursa'ya gelen misafirlerin kendilerini Saraybosna'da hissedeceğine inandığını dile getiren Ali Aktaş, “Kültürel ve dinî birçok ortak değerimiz var. Ecdâdımız Saraybosna'da eserler bırakmış. Bosna Hersek'te doğup daha sonra Bursa'ya gelerek hayatını devam ettirenlerin torunları bu şehirde yaşıyor. Bursa ile Saraybosna'yı, Türkiye ile Bosna Hersek'i ayrı düşünemeyiz. Kadim ilişkiler sebebiyle Bursa'da Saraybosna Günleri, Saraybosna'da Bursa Günleri yapılacak. 1-4 Eylül tarihleri arasında Bursa'da çeşitli programlar hazırladık. Bursa'da farklı yörelerden gelen insanlar yaşıyor. Geleneklerimizi devam ettiriyoruz, Türk bayrağı gölgesinde yaşıyoruz. Bursa olarak Saraybosna'yı ayrıca önemsiyoruz. Türkiye'nin ve Bursa'nın da Balkan coğrafyası için değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz” dedi.

Bosna Hersek'e birçok kez gittiğini ve her gittiğinde ayrı heyecan duyduğunu anlatan Başkan Aktaş, Türkiye'de yaşayan herkesin de Bosna Hersek'i ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti. 33 eserin yer aldığı serginin 10 Eylül'e kadar açık kalacağını söyleyen Başkan Aktaş, bütün Bursalıları sergiye gezmeye davet etti.

Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Amina Dervişbegoviç, iki şehir arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi maksadıyla açılan sergi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bursa'nın ve Saraybosna'nın kadim iki kardeş şehir olduğunu söyleyen Dervişbegoviç, iki şehrin kültürü, geleneği, beşerî ve diğer yönleriyle birbirine benzediğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Saraybosna'ya ayrı bir önem vermesinin de kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Dervişbegoviç, sergideki eserler hakkında davetlilere bilgi verdi.