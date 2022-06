Bursa'da Şavşat kültür evi açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında temeli atılan ve tamamlanan İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi hizmete açıldı.

Gerçekleşen program İnegöl'de bulunan STK temsilcileri siyasi partilerin ilçe başkanları, eski milletvekilleri, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, İnegöl kaymakamını temsilen Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, eski Bakan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan katıldı.

İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Durmuş Aydın protokol selamlaması yaptıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı ; “Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar sonucunda derneğimize arsa kazandırdık. Daha sonra dernek yöneticilerimiz ile birlikte 6 ay süre yaptığımız çalışma sonucunda Şavşat Evi yapma kararı aldık. Projemizi hazırladıktan sonra tanıtımına girdik ve bu projeyi tamamladık. Bugünde açılışını yapıyoruz. Hanım efendilerimiz çok ilgi gösteriyor. Bu binada folklor tiyatro eğitim, halk eğitim ile ortak çalışma her kesime açık çalışmalar olacak. Bu binayı İnegöllüler olarak hep beraber kullanacağız.”

İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise derneğin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve binanın İnegöllülere hayırlı olmasını temenni etti.

İnegöl'ün farklı yapıda insanları bünyesinde barındırdığını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler de İnegöl Belediyesi olarak yerelleşmenin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bizler edebi ahlakı örfü bilen insanlarız. Burası sıradan bir hizmet binası olarak görmüyorum. Gelecek nesillere kültürümüzü bırakmak için fırsat olacaktır. Burada söylenmeyen bir şey var burada oyun oynanmayacak bu yönü ile kendilerini tebrik ediyorum. Belediye başkanı olarak bizlere çok fazla yer isteği talebi geliyor. Burada iyi örnek uygulaması hayata geçti. Bu inşaat faaliyetini tüm İnegöl hayata geçti. Bundan sonra yapılacak tüm organizasyonlara örnek teşkil edecek. Burada vatandaşlarımızın her birinin az ya da çok katkısı oldu. Örnek çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

Dernek yönetimini tebrik eden eski bakan Faruk Çelik, “Aş için iş için göç ettik buralara geldik burasıda bizim memleketimiz. Mesele nerede doğduğun nereden geldiğin değil iyi bir insan olduğundur. İyi bir insansan topluma faydan varsa sorun yok. Bu kültürümüzü yaşamakla değerlerimizi yaşamakla ancak gerçekleşir. Şimdi şu ev var ya Durmuş Bey sizin ekibinizi önceki dernek başkanlarını tebrik ederim. İşte eser burada konuşuyor Şavşat burada konuşuyor ben buradayım diyor. “

Birçok tabela derneği olduğunu belirten Çelik, “İnegöl'de de birçok dernek var Bursa'da da Türkiye'de de var. Ya bırakın kültürel yapınızı ortaya koyuyorsanız ve nesillere insanımıza hizmet etmeyi görev edindiyseniz çok doğru yoldasınız. Diğerlerinin hiçbir anlamı yok. Diğerlerini yapacaksanız 120 tane siyasi parti var orada hizmet verebilirsiniz. Kültürel değerlerimizden utanmamız lazım eskiden büyükşehirlerde annelerinden utanarak bir iki adım geri yürürlerdi. İnsanlar annesinden babasından utanır mı baş tacı yapacaksın. Buda böyle bir durum. “

Bir çok tabela derneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İsrafil Kışla, “Bugün gerçekte Şavşat için İnegöl içinde bir sivil toplum örgütünün gerçekleştirdiği çok güzel bir eserin açılışını yapıyoruz. Durmuş bey ve ekibine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşları siyaset gibi bu millete hizmet edebilme mecralarıdır. Arkadaşlar ne olur STK'lardan bir beraber olalım tabela derneklerinden kurtulalım. Artvin'in kültürünü örfünü böyle güzel bir eserle daha kalıcı hale gelecek. “

Her türkü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, “Artvin çok zor coğrafyaya sahip. Her halde yeryüzünde cennete en yakın coğrafya Artvin'dir. Zor coğrafyanın koşulları olarak ülkemizin her bir yanına göçler oldu. Durmuş başkanım bu binanın hikâyesini anlattı. Bu güzel eser İnegöl'ümüze hizmet verecek. Ben katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel eğitim kültüre sosyal faaliyetler gerçekleşecek. Böyle eserlerle gurur duyabiliriz. Artık İnegöl'ümüzde böyle güzel bir eserimiz var. Bir Artvinli olarak gurur duyuyoruz. Bizde bakanlık olarak bu faaliyetlere her türlü desteğimizi vereceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.