Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde ziyarete açtığı Mihraplı Şehitler Anıtı'na, bu yıl da kahramanlık mücadelesinin fotoğraf, canlandırma maketler ve şehit aileleri tarafından bağışlanan özel eşyaların sergilendiği ayrıcalıklı bir sergi salonu kazandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Valiliği işbirliğinde kente kazandığı Mihraplı Şehitler Anıtı, geçtiğimiz yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen görkemli bir törenle ziyarete açılmıştı. Yaklaşık 15 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilen ve içinde 12 metre yüksekliğe sahip Şehitler Anıtı'nın bulunduğu proje, 1300 metrekarelik tören alanı, toplantı ve konferans salonları, kafeterya ve yeşil alan düzenlemeleriyle şehit ve gazi yakınlarının önemli bir buluşma mekanı haline geldi. Bu yıl da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan Mihraplı Şehitler Anıtı'na Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Sergi Salonu da düzenlenen törenle ziyarete açıldı. İlk olarak şehitlik alanında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Vekili Mustafa Özsoy, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği yöneticileri katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Erdem'in günün anlam ve önemini anlattığı konuşmasının ardından da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sergi Salonu'nun açılışı yapıldı.

Salona siperden giriş

Kahraman Türk ordusunun Balkan savaşlarından günümüze verdiği vatan mücadelesinin sergilendiği salonun girişi, ziyaretçilere savaş alanı hissiyatı yaşatmak için bir siper gibi hazırlandı. Balkan savaşlarından bugüne vatan savunması için verilen mücadelenin fotoğraflarla anlatıldığı sergide 1970 yılından itibaren şehit olan polis ve askerlerin fotoğrafları ekrana yansıtılıyor. Sergi alanındaki vitrinlerde ise şehit aileleri tarafından bağışlanan özel eşyalar sergileniyor. Canlandırma maketler de ziyaretçileri savaş yıllarına götürüyor.

Ölürsek şehit, kalırsak gazi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nde böyle anlamlı bir sergi salonunu ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' diyerek seferlere çıkan, bir ecdadın torunlarıyız” diyen Başkan Aktaş, “Tarihimize baktığımızda bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanla karşılaşıyoruz. 1071'de Anadolu'nun kapıları açıldığından bu yana, Çanakkale'de, İstiklal savaşında, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, şehitlik ve gazilik ruhuyla istiklal ve istikbal mücadelesi verdik. Şehitlik ve gazilik ruhunu daima diri tutarak her savaştan muzaffer olarak çıktık. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale'de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa'dan 5 bin asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bugün de kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize minnetimizin bir göstergesi olarak düzenlediğimiz sergi alanının açılışını yaptık. İnşallah pandemi süreci bittikten sonra gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, hasılı Bursalıların vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlılığını artırmak adına bu güzel mekanın araç olacağına yürekten inanıyorum. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'mareşal ve gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.