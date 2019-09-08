Bursa'da şehrin göbeğinde golf keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye Temsilcisi Boğaziçi Golf Kulübü işbirliğiyle kent meydanında düzenlendiği etkinlik Bursalıları mini golf ile buluşturdu.

Yaz kış spor okulları, gençlik kampları ve okul sporları etkinlikleriyle sporu daha geniş kitlelere ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporu tesislerin dışına taşıyıp, 7'den 77'ye herkesle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye Temsilcisi Boğaziçi Golf Kulübü işbirliğiyle düzenlendiği etkinlik, dünyada yaygın olarak oynanan, Türkiye'de de son yıllarda ilginin giderek arttığı mini golf sporunu Bursalılarla buluşturdu. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu kent meydanına kurulan golf platformlarını gören vatandaşlar önce meraklı gözlerle ne olduğunu anlaya çalışırken, kısa sürede golf sopalarını ellerinde buldu. Görevlilerden oyunun nasıl oynanacağını öğrenen vatandaşlar, platform üzerindeki deliğe golf topunu geçirebilmek için mücadele etti.

Sadece çocuklar ve gençler değil tüm vatandaşların büyük bir merak ve heyecanla eşlik ettiği organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Kent meydanında kaldırımları süpürürken, golf platformlarını gören temizlik görevlisi de elindeki süpürgeyi bırakıp, mini golfte hünerlerini sergiledi. Atış tekniği konusunda önce görevlilerden destek alan temizlik görevlisi, peş peşe yaptığı başarılı atışlarla izleyenlerden alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyesi olarak sporu tabana yaymayı, sporun her kesimden insanlara ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Vatandaşların sadece spor tesislerinde değil tesis dışında da sportif aktivitelere katılmasını arzuladıklarını vurgulayan Yıldız, "Bu nedenle kentimiz en önemli noktalarından biri olan kent meydanında mini golf etkinliği düzenledik. Amacımız sadece çocukları ve gençleri değil, 7'den 77'ye aileleri, velileri de spora dahil etmek. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bu bizi sevindirdi" dedi.