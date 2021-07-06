Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi

Bursa'da sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, önüne kattığı her şeyi sürükleyip götürdü. Evlerine su girmesini engellemek isteyen vatandaşlar, koltuk, halı, buzdolabı ve çeşitli eşyalardan barikat kurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan sağanak yağmur ve sel ikazına Bursalılar hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, aralıklarla şiddetini hissettirdi. Bursa'nın Ovaakça Mahallesinde sel suları önüne kattığı piknik masası, sandalye, şemsiye gibi eşyaları sürükledi. Evlerine su giren vatandaşlar belediye ekiplerinin yardımı ile suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı aileler ise, koltuk, halı, buzdolabı gibi eşyalarından set yaparak evlerine su girmesini engellemeye çalıştı.