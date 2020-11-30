Bursa'da semt pazarları mercek altında

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'daki Covid-19 vakalarında görülen artışın ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, semt pazarlarını mercek altına aldı. Merkez ve ilçelerde hafta sonu kurulan semt pazarlarında hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara 20 bin adet maske dağıtıldı.

Korona virüs vakalarındaki artışla birlikte birinci dalgada olduğu gibi yeniden sosyal destek uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın olarak kullandığı alandaki dezenfekte çalışmalarına da hız verdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında adeta alarm durumuna geçti. Hafta sonu Yenişehir, İnegöl, Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde kurulan semt pazarlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 binin üzerinde maske dağıtıldı. Pazarcı esnafına maskenin yanı sıra siperlik de dağıtılırken, hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar, maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Bu arada vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki dezenfeksiyon çalışmaları hafta sonu da hız kesmedi. Çalışmalar kapsamında 17 ilçenin tamamında oturma bankları, dinlenme alanları, otobüs durakları, çocuk oyun grupları ile kent merkezinde de Altıparmak, Heykel, İncirli, Teyyareci Mehmet Ali ve Selçukbey Caddelerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 10 araç ve 30 personelle dezenfeksiyon çalışması yapıldı.