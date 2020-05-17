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Bursa'da sessizlik havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizliğe bürünen Bursa caddeleri havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma tedbirleri kararı Cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Bu haftaki kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kaldığı Bursa'da tarihi boş cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Şehrin merkezi konumundaki Kent Meydanı ve Ulucami'nin bulunduğu Heykel adeta sessizliğe büründü. Bursa'nın boş cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

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