Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Bursa Ankara yolu caddesi Davutdede mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 MB 0207 plakalı hafif ticari araç motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Sürücüsü yaşadığı şokun etkisiyle yanan aracını izlerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.