İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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