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Bursa'da seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan lüks araç alev alev yandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan lüks araç alev alev yandı.



Yangın, Yenişehir-İznik kara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A'nın kullandığı 34 RK 1927 plakalı lüks araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracın yanmasıyla kendini dışarı atan sürücü yangın tüpü ile arabasına müdahale etti. Araç sahibi K.A.'nın yardımına Yenişehir ve İznik itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonunda küle dönen araç söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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