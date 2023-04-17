Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki motosiklet bir anda alev alınca sürücü canını zor kurtardı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev alırken sürücü hemen yavaşlayarak kendisini yere attı. Kısa süre içinde motosiklet alev topuna dönerken ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken o anlar kameralara yansıdı.