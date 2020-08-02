Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim olurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bursa Mudanya yolu Bursa istikameti Tepedevrent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle aracın tamamını sardı. Araç sürücüsü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.