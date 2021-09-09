İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.

Bursa'da seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Otomobilin içinde bulunanlar ise canlarını zor kurtardı.


Yangın İnegöl-Bursa karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücünün otomobili emniyet şeridine çekerek canını zor kurtardı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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